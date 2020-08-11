تحليل رقمي.. بعد اعتماد كارتيرون.. ماذا قدمّ جابر وحسن مع الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأ المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، منح الثنائي محمد حسن وإسلام جابر الفرصة في المشاركة بمباريات الدوري مع بداية عودة النشاط الرياضي مرة أخرى.

محمد حسن شارك في مباراة الزمالك الأولى مع عودة النشاط أمام المصري مع إصابة طارق حامد قبل أن يُشارك بجواره في المباراة الثانية أمام المصري؛ حيث بدأ في المباراتين أساسياً ولكنه لم يُكملهما.

اللاعب الذي ينشط في مركز خط الوسط المدافع، شارك أمام المصري لمدة 82 دقيقة فكان مستقبلاً مميزاً للكرة فقام بالأمر 32 مرة من أصل 32 مرة بدقة 100%.

وكان اللاعب صاحب الـ 26 عاماً، أيضاً جيداً في التمرير لزملائه في الملعب فأرسل له 43 مرة الكرة منهم 37 تمريرة صحيحة بدقة لغت 86، غلب عليهم التمريرات القصيرة فكانت 38 تمريرة منها 36 بدقة 95% و 5 تمريرات طولية منها واحدة صحيحة بدقة 20%.

وفاز حسن بالكرة 13 مرة في التحامات مع لاعبي المصري، فيما استعاد الكرة 11 مرة وشتتها عن مرماه 4 مرات.

وهي الأرقام التي قد تكون دفعت كارتيرون للدفع به في مباراة الاتحاد بجانب طارق حامد وأمامها فرجاني ساسي الذي اعتاد اللعب بجوار طارق حامد.

حسن شارك أمام الاتحاد في وقت أقل فلعب لمدة 64 دقيقة قبل أن يتم استبداله، فأرسل لزملائه هذه المباراة 35 تمريرة منها 30 تمريرة صحيحة بدقة 86%.

لاعب خط الوسط، كان مميزاً أيضاً في التمرير فأرسل 29 تمريرة قصيرة منها 26 تمريرة ناجحة بدقة 90%، بخلاف 5 تمريرات طولية منها 4 تمريرات صحيحة فيما أرسل عرضية واحدة وكانت خاطئة.

واستقبل حسن الكرة 27 مرة وكانت جميعها بطريقة صحيحة بدقة 100%، بينما فاز بالكرة 11 مرة واستعادها في 8 مرات وشتتها مرة واحدة، فيما فقد الكرة 4 مرات منهم 3 مرات تحت ضغط.

ونفذّ اللاعب في المباراتين مراوغة واحدة صحيحة من أصل مراوغتين قام بهما.

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إسلام جابر، لاعب آخر بدأ يحصل على الفرصة مع الزمالك بعد عودة النشاط، فشارك الجناح أمام المصري لمدة 76 دقيقة لم يُسجل أو يصنع أي هدف، فيما كان له محاولة واحدة على المرمى، وكان يقظاً فلم يقع في منطقة التسلل في أي مرة.

جناح الزمالك، ارتكب خطأ للحصول على الكرة فيما تسبب امتلاكه للكرة في ارتكاب لاعبي المصري خطئاً ضده.

جابر مرر الكرة إلى زملائه في الملعب 25 مرة منهم 16 تمريرة صحيحة بدقة 64% منها 19 تمريرة قصيرة جاءت 15 تمريرة منهم صحيحة بدقة 79%.

وأرسل اللاعب صاحب الـ 23 عاماً، 3 تمريرات طولية صحيحة، بينما أرسل 3 عرضيات خاطئة.

واستقبل جناح الزمالك الكرة 23 مرة خلال المباراة وجميعهم جاء بطريقة صحيحة بدقة 100% وقام بمراوغة صحيحة من أصل مراوغتين قام بهما بدقة 50%.

ونجح إسلام في الحصول على الكرة 4 مرات واستعادها مرتين بنجاح وفقدها مرة واحدة.

وفي المباراة التالية أمام الاتحاد السكندري، حصل جابر على وقت أقل كما حدث مع محمد حسن، فشارك لمدة 64 دقيقة لم يصنع أو يُسجل خلالها أي هدف وكذلك لم يقع في منطقة التسلل.

ارتكب جابر خلال اللقاء خطأين ولكن لم يحصل على بطاقة صفراء، بينما صنع فرصة تسجيل واحدة لم يستغلها زملائه.

أرسل جابر لزملائه خلال مباراة الاتحاد 28 تمريرة منها 18 تمريرة فقط صحيحة بدقة 64%، منهم 20 تمريرة قصيرة 17 منهم جاءوا بطريقة صحيحة بدقة 85%، بينما أرسل تمريرتين طوليتين واحدة فقط صحيحة بدقة 50%.

وأرسل جناح الزمالك لزملائه 6 عرضيات ولكن دون أن تصل أي منهم لزملائه في الملعب، بينما استقبل هو الكرة 29 مرة أمام الاتحاد منهم 26 مرة بطريقة صحيحة بدقة 90%، فيما حاول المراوغة مرتين للاعبي الفريق السكندري واحدة فقط كانت صحيحة.

إسلام كان جيداً في الحصول على الكرة فقام بذلك 9 مرات واستعادها من الخصم 7 مرات ولكنه فقدها كثيراً فحدث ذلك 10 مرات منهم 6 تحت ضغط من الخصم.