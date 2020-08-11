محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):
يتوقع أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال تنظيم آمن لنهائيات دوري أبطال أوروبا في العاصمة لشبونة بداية من يوم الأربعاء المقبل.
ومنحت لشبونة حق استضافة بطولة مصغرة لدوري أبطال أوروبا بداية من دور الثمانية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب وباء فيروس كورونا.
وقال كوستا في تصريحات لوكالات أنباء عالمية، اليوم الثلاثاء، إن استضافة الحدث كان " شرف كبير" لبلاده وتعهد بأن تضمن الإجراءات المفروضة سلامة صحة اللاعبين، المسؤولين والسكان المحليين.
وتقام كل المباريات بدون حضور الجمهور، ويتم فحص كل الوفود بشكل دائم للكشف عن فيروس كورونا، وذلك حتى يوم 23 أغسطس الذي تقام فيه المباراة النهائية في ملعب دا لوز.
وبسؤاله عنا إذا كان حزينا لأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يتواجد لان فريقه يوفنتوس، ودع البطولة الأسبوع الماضي، قال كوستا: "أعتقد أن حزني كبير مثل كل مشجع كرة قدم".
وأضاف كوستا: "إن كريستيانو رونالدو هو الأفضل أو على الأقل من بين أفضل لاعبي كرة القدم في العالم. عدم القدرة على رؤيته يلعب يحزن كل مشجعي كرة القدم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء البرتغال: نهائيات دوري أبطال أوروبا ستكون آمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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