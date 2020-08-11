شاختار يتقدم على بازل في الشوط الأول ويقترب من نصف نهائي الدوري الأوروبي

انتهى الشوط الأول بين شاختار الأوكراني وبازل السويسري، بتقدم الفريق الأوكراني بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب "فيلتنز أرينا" بألمانيا، ضمن دور ربع نهائي الدوري الأوروبي. أرينا" بألمانيا، ضمن دور ربع نهائي الدوري الأوروبي. سجل هدفي جونيور مورايس، وتايسون في الدقيقة الثانية و٢٢ من الشوط الأول، وتقام المباراة على الأراضي الألمانية، من دور واحد بعدما قرر الاتحاد الأوروبي ، اختيار دولة أكثر أمنا، وسط تفشي الثانية و٢٢ من الشوط الأول، وتقام المباراة على الأراضي الألمانية، من دور واحد بعدما قرر الاتحاد الأوروبي ، اختيار دولة أكثر أمنا، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد

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