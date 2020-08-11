انتهى الشوط الأول، بين ولفرهامبتون وإشبيلية بالتعادل السلبي دون أهداف، خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "MSV ارينا"، بألمانيا ضمن دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي. ضمن دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي. أهدر راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة عشر، ليحرم فريقه من هدف التقدم، وتقام المباراة على الأراضي الألمانية، من دور واحد بعدما قرر الاتحاد الأوروبي ، اختيار دولة أكثر أمنا، وسط تفشي الثالثة عشر، ليحرم فريقه من هدف التقدم، وتقام المباراة على الأراضي الألمانية، من دور واحد بعدما قرر الاتحاد الأوروبي ، اختيار دولة أكثر أمنا، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل يسيطر على الشوط الأول بين ولفرهامبتون وإشبيلية بالدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.