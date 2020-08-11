احمد مجاهد يكشف أبرز المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عن أبرز المرشحين لانتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال مجاهد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تعريف بأبرز المرشحين المحتملين لانتخابات الاتحاد بعد أن اتضحت صورة لائحة النظام الاساسي و هم :

المهندس هاني ابو ريدة رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم ثم عضو الاتحاد ثم أمينًا لصندوق الاتحاد ثم نائبا للرئيس ثم رئيسا للاتحاد كما كان رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٠٦ و كأس العالم للشباب ٢٠٠٩ و كأس الأمم الإفريقية مصر ٢٠١٩ و عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي و عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي و عضو مجلس الفيفا و عضو مجلس كرة القدم IFAB

الاستاذ جمال علام رئيس نادي الأقصر ثم امينا لصندوق منطقة قنا ثم رئيسا لمنطقة الأقصر ثم رئيسا للاتحاد

الكابتن أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي و منتخب مصر و عضو مجلس ادارة الاتحاد ثم نائبًا لرئيس الاتحاد

الكابتن مجدي عبد الغني لاعب الاهلي و بيرامار و منتخب مصر و عضو بالاتحاد لأكثر من دورة و رئيس جمعية اللاعبين المحترفين المصرية و عضو لجنة بطولات الشباب بالكاف

اللواء صفي الدين بسيوني عضو مجلس ادارة الاتحاد سابق و رئيس بعثة المنتخب في أنجولا ٢٠١٠

الدكتور كرم كردي رئيس نادي الأوليمبي

السابق و عضو منطقة الاسكندرية السابق و عضو الاتحاد السابق و عضو لجنة الانضباط السابق و عضو لجنة الاستئناف في الكاف

الكابتن حسن فريد لاعب نادي الترسانة و الاهلي السابق و رئيس نادي الترسانة سابقا و امين صندوق منطقة الجيزة سابقا و نائب رئيس الاتحاد الاسبق

الحاج عامر حسين لاعب الكروم السابق و مدير الكرة بنادي الاتحاد سابقا و سكرتير منطقة الإسكندرية ثم رئيسا للمنطقة و رئيسا للجنة المسابقات و رئيسا لمجموعة الاسكندرية في كأس العالم للشباب ٢٠٠٩ و كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩

الكابتن عصام عبد الفتاح لاعب و حكم دولي سابق و عضو الاتحاد للدورتين الاخيرتين و هو عضو لجنة الحكام بالكاف



الاستاذ مجدي المتناوي رئيس مركز شباب البدرشين السابق و عضو منطقة الجيزة لسابقا و عضو مجلس ادارة الاتحاد سابقا

الاستاذ خالد لطيف كان عضوًا بمجلس ادارة نادي الزمالك ثم منطقة الجيزة و كان عضوا بالاتحاد لدورتين متتاليتين

الحاج محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة السابق و عضو سابق للاتحاد

الكابتن حمادة المصري لاعب الاسماعيلي و المقاولين و الأهلي و عضو الاتحاد سابقا

و عضو اللجنة الاوليمبية السابق

الحاج محمد ابو الوفا عضو مجلس ادارة نادي سوهاج السابق و عضو الاتحاد السابق

الكابتن جمال الغندور الحكم الدولي السابق و رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لعدة مواسم و عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم

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الكابتن رضا البلتاجي حكم دولي سابق و رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري و عضو مجلس النواب



الدكتور محمد كشك لاعب و مدرب و عميد كلية التربية الرياضية بالمنصورة واحد اهم المحاضرين في كرة القدم



الكابتن محمد شيحة لاعب نادي الشمس و الجمهورية بشبين السابق و أحد ابرز وكلاء اللاعبين و كان رئيسا لمجموعة الاسماعيلية في بطولة الأمم الإفريقية ٢٠١٩

الكابتن سمير عثمان حكم دولي سابق

الكابتن محمد فاروق حكم دولي سابق

الحاج فتحي عوض الله رئيس نادي السنبلاوين السابق و رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم

الاستاذ محمد سيف رئيس نادي ديروط السابق و رئيس منطقة اسيوط لكرة القدم

الاستاذ خالد فتوح نائب رئيس نادي الاعلاميين و المشرف على الكرة

معتز البطاوي عضو مجل ادارة نادي سيراميكا كليوباترا و المشرف على الكرة

الاستاذ الخضر ابراهيم رئيس نادي دكرنس

الاستاذ نور رسلان نائب رئيس نادي الحمام

الكابتن مصطفى ابو قمر حكم دولي سابق و نائب رئيس نادي بلدية المحلة السابق

الدكتور اسلام مسعد عضو مجلس ادارة نادي المنصورة و استاذ مساعد بكلية التربية الرياضية بالمنصورة

الاستاذ محمد خالد غرابة عضو مجلس ادارة نادي انبي و عضو لجنة البروتوكول في كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩

الدكتور ايهاب الكومي عضو مجلس ادارة نادي الرجاء





و هناك اسماء ستكون بمثابة المفاجأة

مع الاعتذار لأي زميل يرغب في الترشح و لم أذكره

هذا بالاضافة للاسماء المرشحة على مقعد المرأة".