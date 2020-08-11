وزير الشباب والرياضة يستأنف المشروع القومي للاسكواش



وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي استئناف المشروع القومي للاسكواش وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية المعلنة حيث كان من المقرر بدايته خلال شهر مارس الماضي، ومع ظهور فيروس كورونا تم تأجيل البدء في مرحلة التدريب من قبل وزارة الشباب والرياضة لاستئناف النشاط الرياضي مرة اخرى.

أكد صبحي ان المشروع القومي للاسكواش هو احد اهم مشروعات وزارة الشباب والرياضة القومية التي تأتي ضمن استراتيجيتها القومية في مجال انتقاء واكتشاف المواهب

الجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة وقعت بروتوكول تعاون خلال شهر ديسمبر عام ٢٠١٩ مع البنك الأهلي المصري أحد أكبر المؤسسات الاقتصادية الداعمة للمجال الرياضي لتنفيذ المشروع القومي لموهوبي الاسكواش بإجمالي ٢٥٠ لاعب ولاعبة بمحافظتي القاهرة وبورسعيد والذى يتضمن ٢٥% من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والايتام .

اخرى.أكد صبحي ان المشروع القومي للاسكواش هو احد اهم مشروعات وزارة الشباب والرياضة القومية التي تأتي ضمن استراتيجيتها القومية في مجال انتقاء واكتشاف المواهب الرياضية بمختلف الالعاب الرياضية بالاضافة الي الدفع برياضة الاسكواش من اجل الحفاظ علي مكانة مصر الدولية بين الكبار في لعبة الاسكواش.الجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة وقعت بروتوكول تعاون خلال شهر ديسمبر عام ٢٠١٩ مع البنك الأهلي المصري أحد أكبر المؤسسات الاقتصادية الداعمة للمجال الرياضي لتنفيذ المشروع القومي لموهوبي الاسكواش بإجمالي ٢٥٠ لاعب ولاعبة بمحافظتي القاهرة وبورسعيد والذى يتضمن ٢٥% من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والايتام .

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