نتائج الجولة الخامسة من دوري مرتبط محترفين اليد ٢٠٠٢

انتهت مباريات الجوله الخامسه من مرتبط محترفين اليد مواليد ٢٠٠٢ وجاءت نتائج مباريات كالتالي: المجموعه الأولى

فوز هليوبلس على الحوار بنتيجه 28/32

فوز سموحه على الجزيره بنتيجه 22/28

فوز سبورتنج على حدائق الاهرام بنتيجه 16/22

فوز الطيران على جزيره الورد بنتيجه 0/10

المجموعه الثانيه

فوز الزمالك على الفيوم بنتيجه 13/24

فوز طلائع الجيش على المعادى بنتيجه 26/29

فوز الاوليمبى على اكتوبر بنتيجه 23/31

فوز اصحاب الجياد على الزهور بنتيجه 27/31. 0/10المجموعه الثانيهفوز الزمالك على الفيوم بنتيجه 13/24فوز طلائع الجيش على المعادى بنتيجه 26/29فوز الاوليمبى على اكتوبر بنتيجه 23/31فوز اصحاب الجياد على الزهور بنتيجه 27/31.

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