توقيع بروتوكول الاختبارات الطبية لفراعنة اليد

يعقد إتحاد كرة اليد غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا لتوقيع عقد بروتوكول الإختبارات الطبية لجميع لاعبي المنتخب الوطني الأول وذلك بمستشفي وادي النيل التي أهدت إجراء جميع الإختبارات والتحاليل الطبية اللازمة لجميع لاعبي المنتخب الوطني الأول بعد الإتفاق مع الإتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفي .

وصرح مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد أن الحفاظ علي صحة لاعبي المنتخب الوطني يأتي في المقام الأول لبناء لاعب سليم يستطيع تحمل مسؤلية تمثيل بلده أكبر معترك دولي وهو بطولة العالم للرجال التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢١ يناير وحتي الأسبوع الأول من فبراير المقبل .

وقال صفا أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأسبانيا باروندو جارسيا يحرص علي الإطمئنان دائما علي لاعبي المنتخب الوطني في ظل ما يتعرض له بعض اللاعبين من الإصابة بفيروس

مصطفي .وصرح مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد أن الحفاظ علي صحة لاعبي المنتخب الوطني يأتي في المقام الأول لبناء لاعب سليم يستطيع تحمل مسؤلية تمثيل بلده أكبر معترك دولي وهو بطولة العالم للرجال التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢١ يناير وحتي الأسبوع الأول من فبراير المقبل .وقال صفا أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأسبانيا باروندو جارسيا يحرص علي الإطمئنان دائما علي لاعبي المنتخب الوطني في ظل ما يتعرض له بعض اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا نتيجة عدم الإهتمام بعمل التحاليل الطبية اللازمة لتجنب التعرض للإصابة .

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