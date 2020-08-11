توتنهام يعلن إبرامه أولى صفقاته الصيفية

أعلن نادي توتنهام هوسبيرز الإنجليزي عن إبرامه لأولى صفقاته الصيفية، بتعاقده مع بير اميل هويبيرج لاعب وسط فريق ساوثهامبتون.
ووقع هويبيرج مع السبيرز عقدًا لمدة خمس سنوات مقبلة، لينتهي في عام ٢٠٢٥، وكشف النادي بأن اللاعب سيرتديالقميص رقم ٥ معهم.
في المقابل رحل كايل ولكر بيترز لاعب توتنهام إلى صفوف نادي ساوثهامبتون، ليودع فريقه الذي يلعب فيه منذ أكاديمية النادي اللندني.
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