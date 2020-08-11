أدلى مجدى الشيخ نائب رئيس لجنة المسابقات القسم الثاني بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة السادات الابتدائيه محافظه قنا. قنا. وبدأت اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد، الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي. غد، الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس لجنة المسابقات القسم الثاني يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.