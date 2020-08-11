نائب رئيس لجنة المسابقات القسم الثاني يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى مجدى الشيخ نائب رئيس لجنة المسابقات القسم الثاني بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة السادات الابتدائيه محافظهقنا.
وبدأت اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتىغد، الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي.
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