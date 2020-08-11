رسميًا: هويبيرج أولى صفقات توتنهام في الميركاتو الصيفي 2020

أبرم فريق “توتنهام هوتسبير” أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي 2020، بالتعاقد مع لاعب خط وسط ساوثامبتون الدولي الدنماركي “بيير إميل هويبيرج”.

واجتاز اللاعب صاحب الـ25 عامًا الفحص الطبي صباح اليوم الثلاثاء، ووقع بشكل رسمي عقداً مع توتنهام يمتد لخمس سنوات.

وكلف “هويبيرج” توتنهام 15 مليون جنيه إسترليني، وقد تصل الصفقة إلى 19 مليون جنيه إسترليني بالإضافات.

وسيرتدي هويبيرج القميص رقم 5 مع توتنهام، وهو القميص الذي كان يرتديه المدافع الدولي البلجيكي “يان فيرتونخين” الذي انتهى تعاقده مع الفريق اللندني، وهو ما قد يعني رحيله عن صفوف الفريق بعد 8 مواسم.

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وذكرت شبكة سكاي سبورتس ان هويبيرج كان هدفًا لـ”جوزيه مورينيو” منذ يناير الماضي، حيث يتطلع المدرب البرتغالي لإعادة تشكيل الفريق بسبب الحاجة إلى لاعب وسط اضافي بعد تحويل إيريك داير لمركز الدفاع.

ولعب هويبيرج 33 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019/2020 مع ساوثامبتون لم يسجل خلالها اي هدف و قدم تمريرة حاسمة واحدة.

ومثل المنتخب الدنماركي في 33 مباراة، سجل خلالها 3 اهداف.

وتجدر الإشارة ان “هويبيرج” لعب لبايرن ميونخ في سن صغيرة حيث لعب مع الفريق الثاني للنادي البافاري عام 2012، وتم تصعيده إلى الفريق الأول بالموسم الموالي، قبل تتم اعارته إلى اوجسبورج وشالكه بالمانيا، لينتقل بعدها إلى ساوثهامبتون في الميركاتو الصيفي 2016 مقابل 15 مليون يورو.

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