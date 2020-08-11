أخبار ريال مدريد: زيدان يطلب عودة مارتن أوديجارد

طلب المدير الفني لفريق ريال مدريد “زين الدين زيدان” عودة النرويجي الشاب “مارتن أوديجارد” المعار إلى صفوف ريال سوسيداد وادماجه بالفريق الأول للنادي الملكي استعدادًا للموسم الجديد.

وكان من المتوقع استمرار “مارتن أوديجارد” لموسم آخر في مدينة سان سيباستيان مع ريال سوسيداد حيث تنتهي اعارته في 30 يونيو 2021، لكن الخروج من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا غير كل شيء واجبر المدرب الفرنسي على طلب عودة النجم النرويجي.

وذكرت صحف ” الماركا والآس” الاسبانيتين رغبة زيدان في الاعتماد على مارتن اوديجارد وعدم السماح باعارته مرة أخرى نظراً لحاجته للاعب بمواصفات الشاب النرويجي خلال منافسات الموسم المقبل 2020/2021.

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و لعب أوديجارد الموسم المنقضي 2019/2020 لريال سوسيداد بنظام الاعارة قدم معه أداءًا ملفتاً حيث شارك في 31 مباراة من 38 ممكنة بالدوري، ونجح في تسجيل 4 اهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة كما ساهم في وصول النادي الباسكي لنهائي كأس ملك اسبانيا حيث سيواجهون غريمهم اتلتيك بلباو في وقت يحدد لاحقاً.

وانضم اوديجارد إلى ريال مدريد بعد صراع كبير مع عدة أندية أوروبية كبرى في الميركاتو الشتوي 2015، ليلعب مع الفريق الرديف للنادي “ريال مدريد كاستيا” قبل خروجه بنظام الاعارة إلى اندية “هرينفين” الهولندي و” فيتيس آرنهايم” من هولندا كذلك.

ويلعب نجم الوسط الشاب مارتن اودجارد مع المنتخب النرويجي الأول منذ 2016 حيث يمتلك 22 مباراة دولية سجل خلال هدف واحد.

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