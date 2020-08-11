أخبار الأهلي: تطورات جديدة في مفاوضات ضم رمضان صبحي

اقترب النادي الأهلي، من إغلاق الاتفاق بشكل رسمي مع هدرسفيلد تاون الإنجليزي، تمهيدًا لإعلان ضم الجناح “رمضان صبحي” بشكل نهائي.

وطلب الأهلي تمديد إعارة رمضان صبحي حتى نهاية الموسم الجاري، علاوة على شراء العقد بصفة نهائية، لكن اللاعب يُعطل حتى الآن الصفقة في ظل رغبته في البحث عن نادٍ أوروبي، ينضم إليه بدءًا من الموسم المقبل، بحسب ما كشفت عنه مصادر داخل القلعة الحمراء.

ورفع النادي الأهلي عرضه منذ عدة أيام إلى 3.6 مليون جنيه إسترليني، خاصة بعدما تقدم نادي بيراميدز بعرض أيضا بنفس القيمة المالية، لشراء اللاعب، الذي يرفض اللعب لأي نادٍ آخر داخل مصر، باستثناء الأهلي.

وكشفت المصادر، بأن رمضان صبحي لازال يبحث عن نادٍ أوروبي جديد، خاصة أنه يرغب في العودة للاحتراف الخارجي، لاسيمًا أنه صادفه سوء توفيق في التجربة الإنجليزية مع ناديي ستوك سيتي ثم هيدرسفيلد تاون.

ومن المتوقع، حسم الصفقة بشكل رسمي قبل نهاية الأسبوع الجاري، في حالة عدم حصول رمضان صبحي على عرض احتراف قوي، من أجل ضمه نهائيًا.

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