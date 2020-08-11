أخبار ليفربول: فينالدوم يقترب من الرحيل و50 مليون تبعد ألكانترا

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن ليفربول لم ينجح حتى الآن في إقناع لاعبه “جورجينيو فينالدوم” بتجديد تعاقده مع الفريق، حيث يعد لاعب الوسط الهولندي أحد الركائز الأساسية في تشكيل المدرب الألماني يورجن كلوب.

وأوضح الصحفي بموقع “ذا أثلتيك” ديفيد أورنستين أن ليفربول لم يحرز تقدماً في المفاوضات مع فينالدوم من أجل التجديد، وأن الأمور لا تزال كما هي، حيث يتبقى في عقد اللاعب عام آخر، وإدارة الفريق لا تفكر في بيعه وكذلك اللاعب لا يرغب في الرحيل خلال الموسم المقبل.

إذا لم يتوصل الطرفين إلى اتفاق، فسوف تسمح إدارة الريدز للنجم الهولندي بالمغادرة مجاناً بعد نهاية عقده، في ظل وجود عدة أندية مهتمة بالحصول على خدماته.

وتحدث أورنستين كذلك عن اهتمام ليفربول بتعزيز صفوفه، بالتعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونيخ تياجو ألكانترا، ولكن المطالب المادية لإدارة البايرن قد تبعد الريدز عن الصفقة.

وترفض إدارة العملاق البافاري التخلي عن خدمات تياجو بأقل من 50 مليون يورو، لكن هذا الرقم بعيد تماماً عن تقييم ليفربول، وستبقى الصفقة مثار للجدل حتى نهاية سوق الانتقالات، حيث يأمل يورجن كلوب في ضم اللاعب صاحب الـ 29 عاماً.

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