بث مباشر | شاهد الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “الرجاء وحسنية أكادير” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 11-8-2020 في الجولة الـ 21، بالدوري المغربي.

تُنقل مباراة “الرجاء وحسنية أكادير” على قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة، بصوت المعلق “نوفل الباشي”، كما تنقل على قناة الرياضية مباشر HD المغربية بصوت المعلق “سفيان الراشيدي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “أدرار” بمدينة أكادير.

يحتل “الرجاء” المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر “الوداد” الذي انتصر على “أولمبيك خريبكة” أمس الاثنين.

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بينما ينافس “حسنية أكادير” على النجاة من الهبوط إلى الدوري المغربي الدرجة الثانية، إذ يقبع في المركز الـ14 برصيد 21، وبفارق الأهداف عن “أولمبيك آسفي” الذي يحتل المركز الـ13 -مركز النجاة من الهبوط-.

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