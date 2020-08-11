بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الرجاء وحسنية أكادير” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 11-8-2020 في الجولة الـ 21، بالدوري المغربي.

تُنقل مباراة “الرجاء وحسنية أكادير” على قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة، بصوت المعلق “نوفل الباشي”، كما تنقل على قناة الرياضية مباشر HD المغربية بصوت المعلق “سفيان الراشيدي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “أدرار” بمدينة أكادير.

يحتل “الرجاء” المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر “الوداد” الذي انتصر على “أولمبيك خريبكة” أمس الاثنين.

وسيسعى النسور الخضر إلى تحقيق الفوز على أكادير من أجل خطف الصدارة من وداد الأمة.

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بينما ينافس “حسنية أكادير” على النجاة من الهبوط إلى الدوري المغربي الدرجة الثانية، إذ يقبع في المركز الـ14 برصيد 21، وبفارق الأهداف عن “أولمبيك آسفي” الذي يحتل المركز الـ13 -مركز النجاة من الهبوط-.

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الرجاء 2-0 حسنية أكادير

????️ملعب أدرار (الدار البيضاء)

????الدوري المغربي (الجولة الـ21)

⌚جارية الآن – الشوط الثاني

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الجولة الـ21 بالدوري المغربي.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

???? تشكيلة الرجاء: الزنيتي – بوطيب – بدر بانون – الورفلي – جبيرة – زريدة – العرجون – الوردي – محسن متولي – الرحيمي – حميد أحداد.

الزنيتي – بوطيب – بدر بانون – الورفلي – جبيرة – زريدة – العرجون – الوردي – محسن متولي – الرحيمي – حميد أحداد. ???? تشكيلة حسنية أكادير: الحواصلي – أوبيلا – الرامي – صاديقي – أيت محمد – باعدي – البركاوي – سيسي – ليركي – باساين – باكاري.

الحواصلي – أوبيلا – الرامي – صاديقي – أيت محمد – باعدي – البركاوي – سيسي – ليركي – باساين – باكاري. “0???? صافرة بداية المباراة من الحكم المغربي ياسين بوسليم.

“5 مرت اول خمس دقائق، في ظل سيطرة الرجاء على الكرة منذ البداية.

“9⚽ جووووووووووووول – سفيان الرحيمي يسجل الهدف الاول للرجاء.

“23????بطاقة صفراء على قائد الرجاء محسن متولي.

“30 مازال الرجاء متقدم بهدف مقابل لا شيء.

“45 نهاية الشوط الأول بتقدم الرجاء بهدف نظيف احرزه سفيان رحيمي.

الشوط الثاني..

46″ استحواذ من الرجاء خلال بداية الشوط الثاني..

49″ جووووووووووول…حميد أحداد يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة عرضية من سفيان رحيمي الذي انطلق على الرواق الأيسر ليمهد عرضية داخل منطقة الستة ياردات نحو المعار من الزمالك ليودعها في الشباك ويرفض بعدها الاحتفال..

53″ مطالبات بركلة جزاء من لاعبي حسنية أكادير بعد تعرض أحد لاعبيه لدفعة دخل منطقة الرجاء أثناء صراع فضائي مع مدافع الزوار..

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