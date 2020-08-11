أخبار الهلال| صورة.. أرقام جوميز تخطف أنظار الأتراك

امتدحت صحيفة “futbolarena” التركية مهاجم نادي الهلال، بافتيمبي جوميز، بعد نجاحه في قيادة فريقه للفوز على الفتح بنتيجة 2 ـ 1، أمس الإثنين، ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وعقب الفوز على الفتح، يتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، علمًا بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 6 جولات، ويلعب الزعيم أمام العدالة في الجولة المقبل يوم السبت، بينما يستضيف النصر فريق الوحدة.

جوميز يواصل التألق

وتحت عنوان “مستوى رائع من جوميز! 39 هدفا في 53 مباراة”، قالت الصحيفة التركية “بعد تمديد عقده مع الهلال يواصل المهاجم بافتيمبي جوميز أداءه الناجح في الدوري السعودي“.

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وأضافت “فاز الهلال على الفتح بنتيجة 2-1، وسجل جوميز هدفا في مرماه بعد أن منح حامل لقب دوري أبطال آسيا التقدم في الدقيقة 38 من ركلة جزاء على ملعب جامعة الملك سعود”.

أرقام رائعة

وأشار المصدر ذاته إلى أن “جوميز في الدقيقة 87 سجل هدف الفوز عندما حصل الهلال على ركلة جزاء أخرى وقام اللاعب بالتعويض عن الهدف الذي سجله في مرماه بهدوء في الشباك ليحسم النقاط الثلاث لمتصدر الدوري”.

وجاء في ختام التقرير “جوميز ساهم بشكل مباشر في 50 هدفاً في 53 مباراة. بعد هدفين أمام الفتح أصبح مهاجم الهلال قد سجل 66 هدفا وصنع 11 هدفًا في 83 مباراة خاضها حتى الآن”.

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