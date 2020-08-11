منهم ضحايا زيدان السبعة في ريال مدريد؟

يعد غاريث بيل أحدث لاعب ينضم إلى قائمة ضحايا المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في فريق ريال مدريد، التي تضم ٧ لاعبين.



وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن القائمة تضم العديد من النجوم أبرزهم إلى جانب المهاجم الويلزي، خاميس رودريغيز، وحارس المرمى كيلور نافاز وآخرون، حيث أجبر زيدان بعض اللاعبين على مغادرة النادي بعد تجاهلهم في التشكيلة الأساسية وإخبارهم بأنهم ليس لهم مستقبل مع الفريق.



وقالت الصحيفة إن أزمة بيل تشبه إلى حد كبير مأزق رودريغيز، الذي من المتوقع أيضًا أن يغادر العاصمة الإسبانية هذا الصيف، كما اضطر نافاز في صيف 2019 إلى الرحيل والانضمام لباريس سان جيرمان، بعد أن أدار له زيدان ظهره معتمدا بشكل كامل على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.



كما كان المهاجم الإسباني ألفارو موراتا أحد ضحايا زيدان أيضا لكن في ولايته الأولى لتدريب ريال مدريد، وهو ما دفع اللاعب للرحيل في 2017 إلى تشلسي قبل أن ينتهي به المطاف للانتقال إلى أتلتيكو مدريد العام الماضي.



وأدت القناعة التامة لزيدان بالثلاثي كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش، إلى مغادرة الثلاثي داني سيبايوس وماركوس يورينتي وماتيو كوفاتشيتش، لأنهم لم يشعروا بأن زيدان يثق في قدراتهم، حيث أعير الأول العام الماضي إلى أرسنال ليصبح أحد نجوم الفريق، في حين أعير الثاني في 2017 إلى فريق ألافيس قبل بيعه العام الماضي لأتلتيكو مدريد، كما انتقل كوفاتشيتش إلى تشلسي في 2018.



وأدى عدم اقتناع زيدان بالمدافع المغربي أشرف حكيمي إلى قبول اللاعب الانتقال بعقد دائم إلى إنتر الإيطالي مؤخرا، بعد انتهاء إعارته لفريق بوروسيا دورتموند الألماني التي بدأت في 2018.



ورغم تألق حكيمي اللافت في البوندسليغا، إلا أن زيدان لم يرحب به في صفوف الملكي ما دفعه إلى الرحيل، واتهم وكيله المدرب الفرنسي بتسببه في اتخاذه قرار الانتقال إلى إنتر.



المصدر: ماركا