رياضة | المنيا يقوم بإجراء المسحات الطبية لفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المنيا يقوم بإجراء المسحات الطبية لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا باجراء المسحة الطبية للاعبين، وكذلك أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري ، والعمال التابعين للفريق ، للاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث تخلف عن الحضور مخطط الأحمال الدكتور محمد دكروري فقط .

وصرح شديد قناوي المدير الفني للفريق انه سيتم دخول الفريق في معسكر لمدة 10 أيام يبدأ الخميس المقبل بفرع النادي بالمنيا الجديدة، فور ظهور نتائج المسحات لبدء فترة اعداد اللاعبين تمهيداً لاستئناف الدوري الشهر المقبل.

ويتبقي للفريق المنياوي خمسه مباريات منهم 3 مباريات علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، وهم نادي الفيوم، وفريق البنك الأهلي، ثم فريق شبان قنا، كما سيخوض مبارتين خارج الديار مع كل من نادي تليفونات بني سويف، ونادي طهطا.