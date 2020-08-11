رياضة | الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مسؤولو النادي الأهلي، الأنباء التى ترددت بشأن التفاوض مع الجامبى أبو بكر ستيف تراولى، مهاجم فريق عجمان الإماراتي، للحصول على خدماته فى انتقالات الصيف.

واكد مسئولو النادي الأهلي على أنهم، لم يتفاوضوا مع تراولى وما تردد بشأن ذلك ليس له أى أساس من الصحة.

واشار الأهلي أن ملف المفاوضات مؤجل بالوقت الحالى لتركيز الفريق فى مشواره المحلى والإفريقى، كما أن قائمة الأجانب بالفريق بها 6 عناصر، وليس من المنطقى أن يتم التفاوض مع أجنبى جديد.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الأهلي استقروا بشكل كبير على عودة المغربى وليد أزارو فى نهاية الموسم الحالى، بعد انتهاء إعارته لنادى الاتفاق السعودى.