رياضة | تليفونات بني سويف يخضع لمسحات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تليفونات بني سويف يخضع لمسحات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري الفريق الكروى الاول تليفونات بنى سويف الرياضى عصر ، المسحة الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، استعدادا لاستئناف المباريات المتبقية بالمجموعة الأولى بمسابقة القسم الثاني.

وخلال المسحة التى أجريت بملعب العربية والتعليم حرص مسؤولى الجهاز الفنى والادارى للفريق على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى وإجراء مسحات لنحو 40 فرد .

ويستانف الفريق الكروى الاول تدريباته الاسبوع القادم بحضور جميع اللاعبين تحت قيادة ابو العينين شحاته المدير الفني للفريق ، وينتظر الجهاز الفنى للفريق نتائج المسحة الطبية التى تم إجراؤها .

ويحتل بنى سويف المركز الساظس بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 23 نقطة، ويتبقي له 5 جولات متبقية من عمر المسابقة .