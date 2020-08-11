رياضة | تعرف على نتيجة مسحات كورونا للاعبي بتروجت

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على نتيجة مسحات كورونا للاعبي بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بتروجت سلبية المسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد للفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني، والعاملين والإداريين .

وأكد طارق حماد مدير الكرة، على تلقيه نتيجة المسحات من جانب اللجنة الطبية، التابعة للغتحاد المصري لكرة القدم، استعداداً لعودة مباريات القسم الثاني.

وأستكمل أن الفريق بالكامل مستعد للعودة بقوة، ومنتظرين إرسال المواعيد للمسحة الثانية للاعيبة للكشف عن فيروس كورونا .

وأختتم أن الفريق سيواجه البنك الأهلي وديا يوم 13أغسطس الجاري وديا ويلية الشرقية في 15أغسطس .

ومن المقرر أن يخوض خمسة جولات، قبل ختام الدور الثاني، حيث سيواجه الترسانة، ثم يحل ضيفا على كوكاكولا، قبل أن يستقبل منتخب السويس، ويحل ضيفا على النجوم، وسيختتم الموسم بلقاء المريخ.