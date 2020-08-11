رياضة | أتالانتا يسعي لمواصلة كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا

وأضاف: "يجب أن نمثل مدينتنا بأفضل طريقة ممكنة وأن نجعلهم يبتسمون، نعلم أن سكان برغامو ينتظرون هذه المباراة بشغفهم وحبهم لفريق أتالانتا".

وتحدث الهولندي مارتين دي رون لاعب وسط الفريق عن "مباراة مهمة للغاية للجميع" وقال إن لعب مباراة مثل هذه أمام لاعبين مثل نيمار وكيليان مبابي كان "حلماً للعديد من اللاعبين، نحن متحمسون، ونركز بشدة على المباراة".

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