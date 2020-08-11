اخبار الرياضه

رياضة | أتالانتا يسعي لمواصلة كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أتالانتا يسعي لمواصلة كتابة التاريخ في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي أتالانتا الإيطالي إلى مواصلة كتابة التاريخ، عندما يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مدينة برغامو من بؤر انتشار فيروس في إيطاليا، وحدث بها الكثير من الوفيات، وقال مدرب الفريق جيان بيير غاسبريني في مؤتمر صحافي افتراضي اليوم الثلاثاء، أن "هناك تحفيز إضافي بسبب ما حدث".

وأضاف: "يجب أن نمثل مدينتنا بأفضل طريقة ممكنة وأن نجعلهم يبتسمون، نعلم أن سكان برغامو ينتظرون هذه المباراة بشغفهم وحبهم لفريق أتالانتا".

وتحدث الهولندي مارتين دي رون لاعب وسط الفريق عن "مباراة مهمة للغاية للجميع" وقال إن لعب مباراة مثل هذه أمام لاعبين مثل وكيليان مبابي كان "حلماً للعديد من اللاعبين، نحن متحمسون، ونركز بشدة على المباراة".

Advertisements

ووصف غاسبريني اللاعب نيمار "بأحد أفضل اللاعبين في العالم" و"يعد مشكلة لأي فريق يواجهه" مضيفاً: "أفضل طريقة لمواجهة نيمار هي اللعب بشكل جيد، ويجب على الجميع أن يكونوا في كامل تركيزهم".

وقال المدرب إن فريقه متحمس وثقته مرتفعة بعد أن أنهى في المركز الثالث، وسجل فريقه أكبر عدد من الأهداف في الدوري حيث سجل 98 هدفاً.

وقال غاسبريني: "نصل ونحن في أفضل حالاتنا الذهنية بفضل احتلالنا للمركز الثالث والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

وأضاف: "أظهرنا أن فريقاً ليس لديه خبرة أوروبية بإمكانه أن يقدم عروضاً جيداً طالما لديه الرغبة والدافع والحماس، أعتقد أن الناس يحبون هذا كثيراً، يجب أن نلعب بهذه القيم وأن نحاول ألا نخيب ظنهم".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا