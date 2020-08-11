رياضة | أتالانتا يسعي لمواصلة كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أتالانتا يسعي لمواصلة كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعي نادي أتالانتا الإيطالي إلى مواصلة كتابة التاريخ، عندما يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وأضاف: "يجب أن نمثل مدينتنا بأفضل طريقة ممكنة وأن نجعلهم يبتسمون، نعلم أن سكان برغامو ينتظرون هذه المباراة بشغفهم وحبهم لفريق أتالانتا".
وتحدث الهولندي مارتين دي رون لاعب وسط الفريق عن "مباراة مهمة للغاية للجميع" وقال إن لعب مباراة مثل هذه أمام لاعبين مثل نيمار وكيليان مبابي كان "حلماً للعديد من اللاعبين، نحن متحمسون، ونركز بشدة على المباراة".
ووصف غاسبريني اللاعب نيمار "بأحد أفضل اللاعبين في العالم" و"يعد مشكلة لأي فريق يواجهه" مضيفاً: "أفضل طريقة لمواجهة نيمار هي اللعب بشكل جيد، ويجب على الجميع أن يكونوا في كامل تركيزهم".
وقال المدرب إن فريقه متحمس وثقته مرتفعة بعد أن أنهى الدوري الإيطالي في المركز الثالث، وسجل فريقه أكبر عدد من الأهداف في الدوري حيث سجل 98 هدفاً.
وقال غاسبريني: "نصل ونحن في أفضل حالاتنا الذهنية بفضل احتلالنا للمركز الثالث والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".
وأضاف: "أظهرنا أن فريقاً ليس لديه خبرة أوروبية بإمكانه أن يقدم عروضاً جيداً طالما لديه الرغبة والدافع والحماس، أعتقد أن الناس يحبون هذا كثيراً، يجب أن نلعب بهذه القيم وأن نحاول ألا نخيب ظنهم".