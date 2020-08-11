رياضة | بنى سويف يجرى مسحاته للكشف عن فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بنى سويف يجرى مسحاته للكشف عن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى ، المسحة الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، استعدادا لاستئناف مسابقة القسم الثاني.

وكانت إدارة نادي بنى سويف قد قامت بإجراء التحاليل الطبية للاعبين والجهاز الفني على نفقة النادي الخاصة، بعد تأخر اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بالإعلان عن موعد المسحات.

ويستانف الفريق الكروى الاول تدريباته الاسبوع القادم بحضور جميع اللاعبين تحت قيادة حسن موسي المدير الفني للفريق ، وينتظر الجهاز الفنى للفريق نتائج المسحة الطبية التى تم إجراؤها .

ويحتل بنى سويف المركز الاول بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 35 نقطة، ويتبقي له 5 جولات متبقية من عمر المسابقة أمام فرق ديروط والفيوم وتليفونات بنى سويف وطهطا .