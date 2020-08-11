رياضة | مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

يتسلم النادي الأهلي يوم غد الاربعاء الاستاد الجديد في احتفالية كبرى بعقد انتفاع لمدة 9 سنوات.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في ديسمبر الماضي توصله لاتفاق مع شركة استادات الحصول على حق انتفاع من استاد السلام لمدة 25 عاما على أن يحمل اسم النادي الأهلي.

وتم الكشف عن اسم الاستاد الجديد وهو " الأهلي we السلام"، والذي سيحتفل به الأهلي يوم غد الاربعاء وسط حضور مجموعة كبيرة من أعضاء وإدارة النادي.

ويتسلم الأهلي الاستاد على مرحلتين الأولى تتمثل في الملعب وغرف الملابس، والثانية بتسلم الملاعب الفرعية بعد 3 شهور.

ويستضيف الأهلي نظيره الانتاج الحربي في بطولة الدوري على الملعب الجديد وهي المباراة الأولى للفريق في ملعبه يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر بالدوري.