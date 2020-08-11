رياضة | رسميا.. تأجيل مباراتي سلتيك وأبردين في الدوري الاسكتلندي بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. تأجيل مباراتي سلتيك وأبردين في الدوري الاسكتلندي بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأجلت مباريات فريقي سلتيك وأبردين المقررة هذا الأسبوع ضمن فعاليات الدوري الاسكتلندي لكرة القدم بسبب خرق لاعبو الفريقين للإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت نيكولا ستورجن رئيسة وزراء اسكتلندا اليوم الثلاثاء إن مسابقة الدوري المحلي قد تتعرض للإيقاف حال وقوع انتهاكات جديدة للقواعد والإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا".

وأوضحت ستورجن : "لنعتبر قرارات اليوم بمثابة البطاقة الصفراء، وفي المرة القادمة ستكون البطاقة الحمراء لأنكم لن تتركوا لنا خيارا آخر".

وأضافت : "على أقل تقدير ، يجب عليكم ألا تنتظروا مشاهدة أبردين أو سلتيك يلعبان حتى الأسبوع المقبل".

وكان مقررا أن يلتقي سلتيك فريق سانت ميرين غدا الأربعاء فيما كان مقررا أن يلتقي أبردين مع هاميلتون أكاديميكال في نفس اليوم أيضا.

وكانت الحكومة الاسكتلندية هددت في وقت سابق اليوم بإيقاف فعاليات الدوري الاسكتلندي بعدما خرق أحد لاعبي سلتيك الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة للحد من تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ويمثل هذا الخرق، الذي حدث مطلع هذا الأسبوع، أحدث حلقة في سلسلة من الانتهاكات لهذه الإجراءات.

وانطلقت فعاليات الموسم الحالي للدوري الاسكتلندي في أول أغسطس الحالي ولكن مع إقامة المباريات بدون جماهير ضمن الإجراءات الاحترازية المشددة.

واعترف البلجيكي بولي بولينجولي مدافع سلتيك بأنه خاض مباراة الفريق أمام كيلمارنوك دون الالتزام بالحجر الصحي بعد زيارته الأخيرة إلى إسبانيا والتي لم يبلغ بها ناديه.

وقال بولينجولي إنه كان مخطئا كما قدم اعتذاره عن هذا الخطأ.

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وذكر بيان للحكومة الاسكتلندية، بثته "سكاي نيوز" :"إذا تم التأكيد على أنها واقعة خطيرة أخرى في كرة القدم الاسكتلندية، حيث تم انتهاك البروتوكولات مما يعرض الصحة العامة للخطر على نطاق أوسع، فلن يكون أمام الحكومة الاسكتلندية خيار سوى التفكير فيما إذا كانت هناك حاجة الآن للتوقف عن استئناف نشاط اللعبة في اسكتلندا".

وأوضح سلتيك أنه لم يكن على علم برحلة اللاعب إلى إسبانيا لحين وقوع الحادثة ، كما اعتذر النادي عن تصرف اللاعب.

وأوضح النادي في بيان له : "من الصعب أن نتخيل مزيدا من التصرفات غير المسؤولة في مثل هذه الظروف. ولا نجد تفسيرا لهذا. النادي سيتخذ إجراءات فورية من خلال لوائحنا الانضباطية".

وكان ليج جريفيث مهاجم سلتيك تعرض للانتقادات في وقت سابق بسبب تنظيم حفل لصديقته لم تطبق فيه إجراءات التباعد الاجتماعي.

كما اعتذر ثمانية من لاعبي فريق أبردين لخرقهم إرشادات التصدي لفيروس "كورونا" ما نتج عنه تأجيل مباراة فريقهم أمام سانت جونستون المقررة في الدوري يوم السبت الماضي.

وأظهرت الاختبارات إصابة اثنين من اللاعبين بفيروس "كورونا" المستجد فيما خضع اللاعبون الستة الآخرون للعزل الذاتي بسبب "التقارب الشديد" خلال تواجدهم في حانة بأبردين.

ووصفت ستورجن ، التي قالت إنها كانت "غاضبة للغاية" من واقعة لاعبي أبردين ، تصرفات بولونجولي بأنها "انتهاك صارخ" للوائح.

وقالت "ما يؤسفني هو أن بعض لاعبي كرة القدم فشلوا في تحمل مسؤولياتهم... هذا غير مقبول. نطالب أفراد العامة بتقديم تضحيات ضخمة في كيفية عيش حياتهم".

وقال نجم كرة القدم الإنجليزي الدولي السابق ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق رينجرز الاسكتلندي إن جميع اللاعبين لديهم مسؤولية بشأن تجنب إلغاء الموسم.

وأوضح : "إذا استمرت الأخطاء ، فلا شك في ذلك؛ سيتم إلغاء موسم كرة القدم وهذا ليس ما يريده أي شخص في رينجرز، أو في كرة القدم الاسكتلندية".

وكانت فعاليات الموسم الماضي بالدوري الاسكتلندي توقفت في مارس الماضي بسبب وباء "كورونا" ثم ألغي الموسم في مايو الماضي.