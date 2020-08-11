رياضة | هل يبقي شريف إكرامي مع الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يبقي شريف إكرامي مع الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرأت تطورات جديدة بشأن مستقبل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وكان شريف إكرامي حسم موقفه من الاستمرار مع القلعة الحمراء، وأكد أنه يريد خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة، للحصول على فرصة للمشاركة بدلا من جلوسه على مقاعد البدلاء.

ومؤخرا أوضحت بعض التقارير، أن الأهلي يحاول اقناع شريف إكرامي للاستمرار موسم آخر، وقد اقتربا الطرفان من التوصل لاتفاق بشأن ذلك.

يشار إلى أن عقد شريف إكرامي صاحب الـ37 عاما، مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2019-2020.

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جدير بالذكر أنه في وقت سابق كانت أشارت تقارير إلى أن شريف إكرامي وقع عقود انتقاله إلى بيراميدز لينضم بداية الموسم المقبل، حسب ما أكد عبدالعزيز عبدالشافي، المستشار الفني للنادي السماوي.

شريف إكرامي استمر طويلا حارسا أساسيا في تشكيل الأهلي، ولكنه تذبذب مستواه، وتعرض لإصابة أبعدته لفترة، لينتهز محمد الشناوي هذه الفرصة للتألق وبالفعل أثبت نفسه ليصبح هو الحارس الأساسي طوال الثلاث مواسم السابقة.

وخاض إكرامي خلال الثلاث مواسم الأخيرة، 18 مباراة، دخل مرماه 12 هدف، وخرج في 9 مباريات بشباك نظيفة.