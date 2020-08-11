رياضة | أجاي يغيب عن المران الجماعي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أجاي يغيب عن المران الجماعي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدي جونيور أجابي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وقام أجايي بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته.
وخاض الأهلي تدريبات قوية اليوم، اشتملت على جانب بدني قبل تدريبات الكرة، التي ركز فيها الجهاز الفني على الجانب الخططي.
وفي سياق متصل، خاض ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.
وقام مدافع الأهلي بأداء جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي، بتنفيذ بعض الفقرات القوية في ملعب التتش، على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم.