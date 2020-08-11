رياضة | أجاي يغيب عن المران الجماعي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أجاي يغيب عن المران الجماعي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدي جونيور أجابي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وقام أجايي بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته.

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وخاض الأهلي تدريبات قوية اليوم، اشتملت على جانب بدني قبل تدريبات الكرة، التي ركز فيها الجهاز الفني على الجانب الخططي.