رياضة | دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خبرًا سارًا قبل مواجهة الإنتاج الحربي، الجمعة المُقبلة ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

يعود رامى ربيعة، مدافع الأهلى، للمشاركة فى لقاء الإنتاج الحربى بمسابقة الدورى الممتاز، المقرر له الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن تكون مشاركة ربيعة على حساب أيمن أشرف بعد تعرضه للإيقاف نتيجة حصوله على بطاقة صفراء فى مواجهة إنبى أمس.

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وتغلب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على إنبي بهدفين نظيفين، ليواصل أبناء المدرب السويسري رنيه فايلر، تصدرهم لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويشارك رامى ربيعة بجانب محمود متولى، فى ظل استمرار إصابة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 52 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 17 مباراة وتعادل فى مباراة واحدة.