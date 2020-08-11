شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة .. مسحة غدًا للإسماعيلي والمصري قبل مواجهة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم ناديي الإسماعيلي والمصري بإجراء مسحة غدًا الاربعاء استعدادًا للمواجهة التي تجمع بين الفريقين يوم الجمعة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وعلم الكرة اليوم، بأن اتحاد الكرة لا يُفضل الاستعجال في تأجيل هذه المباراة؛ منتظرًا ما ستسفر عنه نتائج المسحة، في ظل وجود عدد كبير من الإصابات في صفوف المصري.

وكانت مواجهة المصري الأخيرة أمام حرس الحدود تأجلت بسبب حالات الإصابة الكثيرة التي تم اكتشافها في صفوف الفريق البورسعيدي.