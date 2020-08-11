شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بطولة العالم للتايكوندو بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد شعبان، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو عن إلغاء بطولة العالم للشباب التي كان مقرر إقامتها أكتوبر المقبل بصوفيا وذلك لتطورات فيروس كورونا و اختلاف الوضع الصحي في انحاء العالم.

وقال شعبان: حزنا لإلغاء بطولة العالم للشباب ولكن صحة المشاركين أهم بسبب تطورات فيروس كورونا.

وعن أسباب إلغاء البطولة قال شعبان: هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار الإلغاء يأتي على رأسها صعوبة التأكد من الضمانات الصحية لجميع المشاركين في البطولة خاصةً أنها بطولة عالم تضم مشاركين من جميع أنحاء العالم وبأعداد كبيرة، بالإضافة إلى ذلك فهناك صعوبة في السفر في ظل الظروف الحالية ستواجه العديد من الدول.

وأوضح شعبان أن خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العالمي للتايكوندو عن طريق الفيديو كونفرس، تم الموافقة بالإجماع على أن صحة عائلة التايكوندو لها الأولوية، وبعد التشاور مع الاتحادات الوطنية ولجان الاتحاد العالمي بما فيها اللجنة الطبية ولجنة مكافحة المنشطات، وتماشيا مع إرشادات منظمات الصحة العالمية تقرر إلغاء بطولة العالم التي كان مقرر إقامتها في صوفيا ببلغاريا أكتوبر المقبل.

وبعد إلغاء البطولة ستستضيف صوفيا نسخة 2022 بدلًا من داكار التي ستستضيف نسخة 2026.

وأوضح شعبان أنه لم يكن من الممكن إقامة البطولة في العام المقبل نظرًا لازدحام الأجندة الدولية خلال عام 2021 الذي سيشهد دورة الألعاب الأولمبية وما تبقى من تصفياتها، والبطولات القارية، وبطولة العالم للكبار.

وأضاف شعبان أن اتخاذ القرار فيما يخص تنظيم نهائي الجائزة الكبرى كانكون 2020 وبطولة الجراند سلام بووشي 2020 تم تأجيله لوقت لاحق لمراقبه تطورات الموقف.

Advertisements

وأنهى شعبان تصريحاته مؤكدًا أن الاتحاد العالمي للتايكوندو يعطي الأولوية لصحة جميع أفراد عائلة التايكوندو خاصةً في ظل تطورات فيروس كورونا، ولن يتم اتخاذ قرار بتنظيم أي بطولة قبل التأكد من سلامة جميع المشاركين.