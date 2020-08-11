شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدافع الإتحاد السكندري بقطع الرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها الاتحاد السكندري محمد انور إصابته بقطع الرباط الصليبي . وتعرض أنور، للإصابة خلال محاولته إبعاد الكرة من تجاه مرماه خلال مشاركته أمام الزمالك فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس بملعب الجيش ببرج العرب. وأجرى اللاعب اشعات على موضع إصابته بالركبة وتبين إصابته بقطع الرباط الصليبي وغيابه لفترة تصل إلى ٦ اشهر . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مدافع الإتحاد السكندري بقطع الرباط الصليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.