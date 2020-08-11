شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ «الهاتريك» في الدوري المصري.. «زملكاوي» يقص الشريط ‏والشاذلي برقم قياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح عبدالله السعيد، نجم وصانع ألعاب فريق نادي بيراميدز، في الاحتفاظ بصدارة هدافي الدوري المصري للموسم الجاري بعدما رفع غلته للهدف رقم 17، وسجل ثلاثية في شباط طنطا في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الدفاع الجوي بمنافسات المسابقة المحلية، والتي سبقها تكريمه من قبل اللجنة الخماسية على دخوله نادي المائة.

وعلى ذكر «هاتريك» السعيد الذي تمكن من تسجيله خلاله 11 دقيقة، نرصد في السطور التالية معلومات عن تاريخ«الهاتريك» في الدوري المصري.

مع أول مباراة في تاريخ الدوري المصري الممتاز في الثاني والعشرين من أكتوبر لعام 1948، استطاع سعد رستم نجم الزمالك وقتها الذي كان يُلقب بـ«فاروق»، من تسجيل أول ثلاثية أهداف للاعب بعينه في مباراة واحدة، وذلك في شباك المصري البورسعيدي، مدوناً اول هاتريك عبر تاريخ المسابقة، في مباراة انتصر خلالها الفريق الأبيض بخماسية.

ويعتبر نجم الترسانة والهداف التاريخي للدوري المصري حسن الشاذلي، هو صاحب أكبر عدد من «الهاتريك» في تاريخ المسابقة، إذ نجح مهاجم الشواكيش الأسطوري في تدوين 10 ثلاثيات خلال رحلته بالمسابقة، منهم 3 «هاتريك» في موسم واحد هو1964-1965، و3 «هاتريك» اّخرين في موسم 1974-1975.

وعلى الرغم من الأرقام القياسية للشاذلي على مستوى التهديف في الدوري المصري، إلا أن السيد عطية «توتو» نجم الأهلي كان له السبق والأفضلية في «السوبر هاتريك» بتسجيل 4 أهداف خلال 3 مباريات، برفقة نجم الترسانة حمدي عبدالفتاح أيضاً، الذي سسجل السوبر هاتريك 3

مرات، بينما اكتفى الشاذلي بإحراز «السوبر هاتريك» في مناسبتين فقط، وكان «توتو» هو صاحب أول سوبر هاتريك عبر تاريخ الدوري في شباك الأوليمبي موسم 1949-1950.

أما عن صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف في مباراة واحدة، فلازال مسجلاً بإسم مايسترو الأهلي صالح سليم صاحب الأهداف السبعة في مواجهة الاسماعيلي موسم 1957-1958.

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ولم يصل أحد عبر تاريخ الدوري المصري للرقم الصامد الخاص بأكثر عدد من الأهداف يسجله لاعب في موسم واحد، والمحفور بإسم حسن الشاذلي صاحب الـ 34 هدفاً في موسم 1974-1975.

ويعتبر أحمد بلال هو أخر لاعب سجل سوبر هاتريك في تاريخ الدوري المصري، حيث أحرز نجم الأهلي 4 أهداف بمرمى المقاولون موسم 2002-2003.