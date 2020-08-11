شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يواصل برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدي ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وقام مدافع الأهلي بأداء جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي، بتنفيذ بعض الفقرات القوية في ملعب التتش، على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم.

ويخضع ياسر إبراهيم، لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم، وتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.