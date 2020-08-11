ياسر إبراهيم يواصل برنامجه التأهيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يواصل برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدي ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.
وقام مدافع الأهلي بأداء جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي، بتنفيذ بعض الفقرات القوية في ملعب التتش، على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم.
ويخضع ياسر إبراهيم، لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم، وتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.
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