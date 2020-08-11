فايلر يعقد جلسة مع مدافعي الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعقد جلسة مع مدافعي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على عقد جلسة منفردة مع مدافعي الفريق، قبل تنفيذ حصة تدريبية منفردة في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وتحدث فايلر، مع مدافعي الفريق، ثم خاضوا مرانًا منفردًا اشتمل على جانب خططي وفني، وحرص المدير الفني على توجيه بعض التعليمات أثناء المران.
وقاد فايلر، مران المدافعين برفقة ديفيد سيزا، المدرب العام، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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