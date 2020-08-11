أجايي يؤدي تدريبات منفردة في الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يؤدي تدريبات منفردة في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أدي جونيور أجابي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وقام أجايي، بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته.
وخاض الأهلي، تدريبات قوية اليوم، اشتملت على جانب بدني قبل تدريبات الكرة، التي ركز فيها الجهاز الفني على الجانب الخططي.
ويستعد الأهلي، لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
95,666
-
تعافي
53,779
-
وفيات
5,035
كانت هذه تفاصيل خبر أجايي يؤدي تدريبات منفردة في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.