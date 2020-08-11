شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يؤدي تدريبات منفردة في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدي جونيور أجابي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وقام أجايي، بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته.

وخاض الأهلي، تدريبات قوية اليوم، اشتملت على جانب بدني قبل تدريبات الكرة، التي ركز فيها الجهاز الفني على الجانب الخططي.

ويستعد الأهلي، لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.