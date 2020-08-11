طاهر أبوزيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أدلى الكابتن طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وعضو مجلس النواب البارز اليوم الثلاثاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تقام على مدار يومي الثلاثاء والاربعاء. طاهر أبو زيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وأشاد الكابتن طاهر أبوزيد نجم الأهلي ومنتخب مصر الشهير سابقا بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية. طاهر أبو زيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ واكد الكابتن طاهر أبوزيد ان عملية التصويت هي واجب على كل شخص له حق التصويت، داعيا كل طوائف المجتمع المصري للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت في الانتخابات. طاهر أبو زيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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