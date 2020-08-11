باستوري يخضع لجراحة ناجحة في الفخذ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

خضع لاعب روما، الأرجنتيني ​خافيير باستوري​ لجراحة ناجحة في الفخذ.



وذكر روما، في بيان عبر موقعه الرسمي "خضع باستوري لجراحة في الفخذ الأيسر .. الجراحة تمت بنجاح".

Advertisements

وسينخرط باستوري (31 عاماً) في برنامج تأهيلي مباشرة أملا في اللحاق بفترة إعداد فريقه للموسم الجديد، والتي ستبدأ في 19 أيلول المقبل.

وإنتقل باستوري من ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي إلى صفوف روما في العام 2018 وخاض في تلك الفترة 32 مباراة بقميص الذئاب وسجل 4 أهداف.

ويعتر الموسم الحالي من الأسوأ في مسيرة اللاعب الذي خاض 15 مباراة فقط لم ينجح خلالها بتسجيل أي هدف.