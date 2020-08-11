شكرا لقرائتكم البدري يكلف الجهاز الطبي للمنتخب بالتواصل مع كاف لمعرفة اجراءات المعسكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب بالتواصل مع اللجنة الطبية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، لمعرفة الاجراءات الطبية الواجب توافرها فى معسكرات المنتخب فى الفترة المقبلة، خاصة وأن الكاف لم يحسم حتى الأن مصير الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل، لذا يرغب الجهاز الفنى فى الوقوف على الاجراءات الطبية للعمل على توفيرها من الأن ، فيما اتفق جهاز المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، خلال الاجتماع الذى عقد أمس بمقر اتحاد الكرة على ضم 4 حراس مرمى فى كل معسكر من المعسكرات المقبلة، بواقع 3 حراس مرمى كبار من الدورى الممتاز وحارس مرمى صاعد لاكتساب الخبرات من التدريب مع زملائه الكبار بحيث يتم إعداد حراس جدد لمستقبل الفراعنة.

فى السياق ذاته، أكد حسام البدرى أن عودة المباريات واستئناف الدورى العام أمر إيجابى ومهم بالنسبة للمنتخب، موضحا أنه وجهازه المعاون سعداء بهذه الخطوة التى تأتى فى إطار تحضيرات اللاعبين وتجهيزهم للفترة المقبلة ، وعقد المدير الفنى للمنتخب الوطنى اجتماعا أمس بمقر اتحاد الكرة مع أعضاء جهازه الفني، محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر ، وقال البدرى إنه ناقش مع الجهاز الفنى كل ترتيبات المرحلة المقبلة والخاصة بمتابعة بعض اللاعبين ومراجعة حالات الإصابات وعودة المصابين منذ آخر معسكر للمنتخب.

وأكد البدرى متابعة ورصد بعض الأسماء الموجودة على رادار المنتخب لوضعها تحت مراقبة الجهاز الفني للتعرف على مدى تطور مستواهم واستعادتهم للفورمة المطلوبة قبل توقف النشاط بسبب فيروس "كورونا"، انتظارًا لتحديد الفيفا والكاف لمباريات تصفيات كأس أفريقيا وتصفيات كأس والعالم.

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وأشار حسام البدري إلى أنه تم توزيع حضور المباريات على أعضاء الجهاز الفني، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية بعد مناقشة الأمر مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب خلال اجتماعه معه علي هامش اجتماع أمس للتأكيد على الإجراءات الخاصة في التعامل مع كورونا.

وأضاف مدرب المنتخب أن توقف الدورى أثر على مستوى اللاعبين وظهر ذلك مع عودة المباريات، وهو أمر منطقى وطبيعى بعد فترة التوقف الطويلة، مع التأكيد على أن كفاءة مدربى الدورى وتعاملهم بشكل جيد وسليم لتفادى بعض الظروف الإجبارية التى قد تؤثر علي اللاعبين سلبيا نتيجة حماسهم الزائد فى المباريات، موضحا أن هناك مراقبة لكل لاعبي الدورى وأن الجهاز الفني يعلم كل الأمور عن اللاعبين المرشحين للتواجد فى المنتخب ويتابعهم عن كثب، وأن هناك خطة عمل بين أفراد جهازه المعاون لمراعاة مصلحة المنتخب.

وأشار إلي أنه تم التأكيد على متابعة كل الدوريات التي تضم لاعبين من المنتخب الأخرى فى مجموعتنا، سواء بتصفيات كأس الأمم الأفريقية أو كأس العالم، وذلك فى إطار كافة تحضيرات الجهاز الفنى للفترة المقبلة ، وأضاف أنه ناقش مع محمد بركات مدير المنتخب فى اجتماعه معه امس كل الترتيبات الإدارية والمراسلات الخاصة مع الاتحاد الأفريقى "الكاف" وأيضا موقف لاعبينا المحترفين في الخارج للتنسيق حول المرحلة المقبلة.