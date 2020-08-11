شكرا لقرائتكم الزمالك ضد مصر المقاصة..إسلام جابر يخرج من حسابات كارتيرون مجددا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باتت فرص مشاركة إسلام جابر جناح الزمالك الأيمن مع فريقه أمام مصر المقاصة في المواجهة المرتقبة بينهما السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الممتاز ضعيفة بعد الأداء الذى قدمه في لقاء الاتحاد أمس .

وظهر إسلام جابر بمستوي غير جيد للغاية وبدت عليه علامات الارتباك وسوء التصرف فى أكثر من كرة في الجانب الهجومي منها انفراد كاد أن ينهي اللقاء إلا أنه فضل المراوغة والعودة بالكرة إلى الخلف مما اثار استياء الجميع، وكذلك في أكثر من لقطة لم يجيد فيه التصرف دفاعيا وهجوميا فضلا عن سرعة فقدانه الكرة وعدم الضغط لاستردادها والتمريرات الخاطئة.

وقرر الفرنسي الاعتماد على المغربي محمد أوناجم والدفع به بصورة أساسية أمام المقاصة السبت وفى المباريات المقبلة لتجهيزه للقاء القمة أمام الأهلى وكذلك الموقعة الافريقية المرتقبة ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشارك إسلام جابر، جناح الزمالك، فى تشكيلة الفريق الأبيض أمام المصرى البورسعيدى، ، فى افتتاح منافسات مسابقة الدورى الممتاز عقب استئنافها بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا، والتى انتهت بفوز الابيض بهدف محمود علاء بعدما تألق إسلام جابر خلال مباريات الزمالك الودية التى أقيمت فى الفترة الأخيرة ليضمن مقعدا بتركيبة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق فى مواجهة المصرى القادمة، التى تأتى بعد فترة طويلة من التوقف الكروى الذى جاء بسبب جائحة كورونا، حيث حرص كارتيرون على إعداد الزمالك للمنافسات الرسمية من خلال عددا من المعسكرات والمباريات الودية خلال الفترة الأخيرة.

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