فايلر يعقد جلسة مع مدافعي الأهلي خلال التدريبات

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جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حرص على جلسة منفردة مع مدافعي الفريق، قبل تنفيذ حصة تدريبية منفردة في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وتحدث فايلر مع مدافعي الفريق، ثم خاضوا مرانًا منفردًا اشتمل على جانب خططي وفني، وحرص المدير الفني على توجيه بعض التعليمات أثناء المران.
وقاد فايلر مران المدافعين برفقة ديفيد سيزا، المدرب العام، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أدى تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.
وقام مدافع الأهلي بأداء جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي، بتنفيذ بعض الفقرات القوية في ملعب التتش، على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم.
ويخضع ياسر إبراهيم لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم، وتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.
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