شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم تدريبات بفقرة إطالات بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدي لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة اطالات بدنية بنهاية التدريبات المقامة حاليا بملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر النادي. تأتي هذه الفقرة ضمن فقرات بدنية وتأهيلية يؤديها اللاعبون خلال المران وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك. Advertisements وجاء هدف كارتيرون من هذه الفقرة الي إراحة وفك العضلات للاعبين والتغلب علي الإرهاق وعلاجه. وقام كارتيرون بمشاركة اللاعبين في هذه الفقرة. ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة في الدوري الممتاز السبت المقبل ضمن الجولة ال١٩ لبطولة الدوري الممتاز

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