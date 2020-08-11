شكرا لقرائتكم الزمالك يواصل تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة الخامسة مساء غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد مصر المقاصة

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواصلة اللاعبين، مرانهم غداً في الخامسة مساءً علي ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي .

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ومن المقرر أن يشارك في المران غداً جميع عناصر الفريق ، وذلك عقب حصول بعضهم علي راحة من مران اليوم بقرار من كارتيرون المدير الفني ، وهم اللاعبون الذين شاركوا بالأمس أمام الاتحاد السكندري وكذلك عناصر أخري وفقا لرؤية الجهاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء السبت المقبل في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.