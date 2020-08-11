رينيه فايلر يخضع جونيور أجايي الى تدريبات منفردة

جدة - عمرو شويل جونيور أجابي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أدى تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وقام أجايي بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته.

وخاض الأهلي تدريبات قوية اليوم، اشتملت على جانب بدني قبل تدريبات الكرة، التي ركز فيها الجهاز الفني على الجانب الخططي.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.