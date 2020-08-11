شكرا لقرائتكم تدريبات منفردة لرباعي حراسة مرمى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أدوا تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس. وركز ميشيل على التصويب من زوايا مختلفة في الملعب، والكرات العرضية، كما ركز على الجانب البدني. ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. Advertisements

ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أدى تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وقام مدافع الأهلي بأداء جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي، بتنفيذ بعض الفقرات القوية في ملعب التتش، على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم.

ويخضع ياسر إبراهيم لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم، وتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.