شكرا لقرائتكم مران فني وخططي وفقرة الكرات العرضية بتدريبات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على الجانب الفني والخططي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت مدافعي الفريق والثانية ضمت لاعبي الوسط والهجوم، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات المقبلة. وخصص الجهاز الفني فقرة في مران الفريق للتدريب على الكرات العرضية. Advertisements

وأدى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وقام مدافع الأهلي بأداء جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي، بتنفيذ بعض الفقرات القوية في ملعب التتش، على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم.

ويخضع ياسر إبراهيم لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم، وتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.