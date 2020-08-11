سلبية مسحة كورونا في نادي سيراميكا كليوباترا

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جدة - عمرو شويل على صعيد متصل ، حددت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، ظهور 10 إصابات بفيروس كورونا من اللاعبين بأى فريق بالدورى الممتاز من أجل تأجيل مباراتهم، وأن تكون نتيجة المسحة معتمدة من اتحاد الكرة ومن اللاعبين المقيدين بصفوف الفريق..وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا قال فيه، "أكدت نتائج المسحات التي أجريت في ساعة مبكرة من صباح اليوم على لاعبي المصري استمرار إيجابية 12 حالة، وذلك ضمن المسحات التي أجريت لهم ولعدد إضافى من اللاعبين معظمهم من الناشئين فى محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم".

وأرسلت اللجنة الطبية بالاتحاد ظهر اليوم اعتمادها لنتائج المسحات الجديدة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، حيث وجهت اللجنة الخماسية إدارة المسابقات بضرورة تأجيل المباراة لضيق الوقت، حيث كان مقررا إقامتها بعد ساعات قليلة، على أن يحدد موعدا جديدا للمباراة فيما بعد، ويشمل التأجيل مباراة وحيدة هي مباراة اليوم، فيما تقام بقية المباريات في موعدها المحدد والمعلن.

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جاء القرار على ضوء طلب اللجنة الطبية بالنظر مستقبلا في اقامة مباريات الفرق التي تعاني من إصابات جماعية لفيروس كورونا، حيث حددت اللجنة الخماسية لذلك تجاوز عدد الحالات المصابة للفريق 10 لاعبين من المقيدين رسميا في قائمة الفريق الأول المسجلة بالاتحاد، على أن تكون الحالات معتمدة رسميا من اللجنة الطبية.

كما أهابت اللجنة الخماسية بجميع الفرق الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها حفاظا على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة، وأيضا للحفاظ على مصلحة الجميع في انتظام مسابقة الدوري.