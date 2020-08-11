شكرا لقرائتكم الزمالك ضد مصر المقاصة..كارتيرون يعالج أخطاء لقاء الاتحاد والفرص المهدرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره مصر المقاصة في المباراة التي ستقام السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 من منافسات الدورى العام ، عقب إخفاق الفريق في الفوز على الاتحاد السكندري والتفريط في النقاط الثلاثة في الدقيقة الأخيرة والاكتفاء بنقطة التعادل .

من جهته حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء على التحدث مع لاعيبه وطالبهم بإغلاق صفحة الاتحاد السكندري، كما ركز على ضرورة علاج الأخطاء التى تكررت في المباراة خاصة وأن لاعبو الزمالك أضاعوا 12 فرصة مؤكدة للتسجيل، مما جعلهم يستقبلون هدف في الوقت بدل الضائع ويفقدون نقاط المباراة الثلاثة واكتفوا بنقطة واحدة.

وحذر الفرنسي كارتيترون لاعيبه من الاستهانة بالفريق الفيومي وطالبهم بضرورة اللعب بجدية حتى صفارة الحكم لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات عقب الإخفاق المفاجئ .

وتعتبر من أهم السلبيات اتلى ظهرت في مواجهة الاتحاد السكندري الاستهانة والتسرع وعدم وجود جدية فى الفوز ومضاعفة النتيجة بإحراز الهدف الثانى.، فضلا عن التراجع والاستسلام لضغط المنافس فى الدفاع.

كشف إحصائيات مباراة الزمالك أمام الإتحاد السكندرى والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الضائع عن اهدار الاعبو الفريق الأبيض لفرص عديدة بالجملة مما تسبب في تعادل الفريق.

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وأكدت احصائيات المباراة أن لاعبو الزمالك أضاعوا 12 فرصة مؤكدة للتسجيل، مما جعلهم يستقبلون هدف في الوقت بدل الضائع ويفقدون نقاط المباراة الثلاثة واكتفوا بنقطة واحدة.

وجاءت باقى احصائايت المباراة بوجود 16 تسديدة للزمالك منها 8 على المرمى و8 خارج المرمى مقابل 4 تسديدات فقط للاتحاد منها 2 على المرمى و2خارج المرمى.

وارتكب لاعبو الاتحاد 14 خطأ مقابل 10 أخطاء للزمالك، والمرواغات 16 لللابيض مقابل 4 للاتحاد الان افرص الضائعة كانت الأبرز بوجود 12 فرصة للزمالك مقبل ولا فرصة 0 للاتحاد.

تعادل فريق الزمالك مع الإتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر للدورى .