شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم يواصل برنامجه التأهيلي في تدريب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

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وقام مدافع الأهلي بأداء جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه التأهيلي، بتنفيذ بعض الفقرات القوية في ملعب التتش، على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم.

ويخضع ياسر إبراهيم لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم، وتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.