شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي يمدد عقد سعد الشهري 4 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مدد الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد المدرب سعد الشهري 4 أعوام مقبلة، وذلك ضمن خطة طويلة المدى، تستهدف الوصول إلى أولمبياد باريس صيف 2024.

ووقع الشهري عقده الجديد مع ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، وحضور خالد بن مقرن المشرف العام على المنتخبات السعودية السنية، كما تم مناقشة البرنامج الزمني لإعداد المنتخب السعودي للمشاركة في أولمبياد طوكيو شهر يوليو المقبل.

واستطاع الشهري أن يقود المنتخب السعودي إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى منذ 1996، بعدما حصل على المركز الثاني في نهائيات كأس آسبا تحت 23 عاماً التي أقيمت في تايلاند مطلع العام الجاري.